Claude Lemaitre, figure du cyclisme calédonien, est décédé

Il compte l’un des plus beaux palmarès du cyclisme local, à une époque où la discipline comptait de nombreux compétiteurs sur le Caillou.

Deuxième de "La Grande épreuve" en 1962, l’ancêtre du Tour de Calédonie, Claude Lemaitre comptait plusieurs titres de champion territorial et avait également représenté le pays au niveau international. Il avait ainsi roulé aux Jeux de l’Amitié à Dakar en 1963 ou aux Jeux du Pacifique de Nouméa en 1966, signant un doublé en or sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. Son fils Philippe récidivera 21 ans plus tard avec un titre sur la course en ligne, lors de l'édition de 1987, toujours à Nouméa.

Vice-président du Comité de cyclisme et commissaire de course, Claude Lemaitre s’était ensuite tourné vers le triathlon, réalisant notamment des défis sur longue distance au profit du téléthon, en 2005 et en 2006.