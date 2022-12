La déception pour les supporters des Bleus à Nouméa après un match dingue face à l’Argentine

Les bars se sont vidés à vitesse grand V juste après l’ultime tir au but argentin. "Je suis dégoûté, c’était tellement fou", lâche Éric, devant le MV Lounge, où la rencontre était retransmise sur écran géant. Tout le long de la baie des Citrons, les supporters français ont envahi les bars durant cette nuit de dimanche à lundi. La Marseillaise a résonné partout. Et même si les 75 premières minutes offertes par les Français étaient bien ternes, le doublé de Mbappé en l’espace d’une minute a fait exploser les Calédoniens. "J’ai l’impression d’être au stade", hallucinait Lucie, juste après l’égalisation française. Comme elle, ils étaient des dizaines avec les maillots sur le dos et le drapeau à la main. Jusqu’au bout d’une nuit dont ils auraient préféré une autre issue avec une fatidique séance de tirs au but.

Retrouvez toutes nos photos de l’ambiance de la finale dans notre édition du mardi 20 décembre.