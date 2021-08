Escalade : Bassa Mawem qualifié mais blessé

Coup dur pour le Guyanais Bassa Mawem, installé depuis fin 2016 en Nouvelle-Calédonie et qui devrait manquer la finale de l'escalade, nouvelle discipline olympique.

Spécialiste de la vitesse, dont il a remporté la Coupe du monde en 2018 et 2019, il a d'abord réussi mardi soir le meilleur temps de la première des trois épreuves, celle de vitesse, gravissant le mur de 15 mètres de haut en 5''45, à un centième de son record personnel (5''44 en mai) et pas loin du record du monde (5''20).

Il vole ! Le Français Bassa Mawem réalise un temps canon à l'épreuve de vitesse. Un temps de 5''45, meilleur chrono du jour !

Il a ensuite franchi la deuxième épreuve, celle du bloc, en 18e position. Le tout, toujours suivi à distance, à Magenta par de nombreux amoureux de l'escalade.

Sur la troisième épreuve de ce combiné, la dernière, celle de difficulté, il n'est pas allé au bout, terminant de fait à la 20e et dernière place. "Je crois que je me suis déchiré le biceps", a-t-il dit à chaud, une fois redescendu. Il se tenait le bras gauche.

"Je crois que je me suis déchiré le biceps"... Énorme coup dur pour Bassa Mawem. Le Français s'est blessé au début du combiné difficulté.

Il a été examiné un peu plus tard par un médecin.

Bassa a pris la 7e place globale des qualifications. Le mode de calcul, conçu pour récompenser les grosses performances dans un domaine plutôt que les scores moyens partout, lui a permis de ne pas être trop pénalisé par sa blessure à la dernière épreuve.

La finale aura lieu jeudi soir avec la vitesse à 19 h 30, le bloc (nouveaux parcours) à 20 h 30 et la difficulté (nouvelle voie) à 23 h 10.

Très probablement sans Bassa Mawem.

Un Français au sommet

Son frère, Mickaël Mawem, a lui fini en tête des qualifications, le jour de ses 31 ans.

"C'est dingue que l'escalade soit olympique. On est entrés dans un autre monde et maintenant on va faire le show et montrer que notre sport est top, qu'il est dément, pour rester encore 50 ou 100 ans", s'est réjoui Mickaël Mawem.





Champion d'Europe 2019 du bloc, il était pourtant mal parti, glissant sur sa première tentative en vitesse avant d'arracher la 3e place sur la deuxième (5''95). Il a ensuite survolé le bloc (1er), compostant son billet pour la finale avant même la difficulté (11e).

"Ces deux dernières années, après ma qualification, je me suis entraîné juste pour ce jour là", a-t-il confié, radieux d'avoir pu "tout donner énergétiquement, nerveusement", en prenant "les bonnes décisions au bon moment".

Ondra remonte

L'épreuve a connu de spectaculaires changements de hiérarchie : à la peine en vitesse (18e), le Tchèque Adam Ondra (28 ans), légende de ce sport, s'est rétabli en bloc (3e) et en difficulté (4e), dont il est l'un des meilleurs au monde. Il a terminé à la 5e place des qualifications et peut donc toujours devenir le premier champion olympique d'escalade de l'histoire.

Commencer par la vitesse "m'a donné la sensation que les autres partaient avec 100 mètres d'avance", a plaisanté le Tchèque, évoquant une compétition "très fatigante", par sa débauche d'efforts comme par "l'humidité" de la nuit tokyoïte.