Trail : à Saint-Louis, victoires d’Éric Coincé et de David Battie

Sur le grand parcours (22,5 kilomètres, avec 1 100 m de dénivelé positif), le militaire Éric Coincé (2e du semi-marathon de Nouméa il y a deux semaines) l’a emporté ce samedi matin à Saint-Louis, en 2h05'08, cinq minutes et quarante secondes devant un Alexy Dianoux (2h10'48) talonné par Jérémy Marie (2h11'17).

Antoine Bargan (2h13'10) termine 4e, suivi par Cornel Michitiuc (2h14'19), Jonathan Bousset (2h18'36), Damien Boutellier (2h18'55) et Leslie Nowicki (2h19'35), 8e du classement général et première féminine devant Clémence Baconneau (2h58'57) et Marion Jaumaux (2h59'02).

Trois parcours

Sur le parcours de moyenne distance (11 kilomètres, avec 400 mètres de dénivelé positif), David Battie a été le plus rapide en 55’38, gagnant avec cinquante-huit secondes d’avance sur Thibaud Soliac (56’36).

Suivent Jonathan Mellaza (57’06), Ludovic Fantino (58’16) et Nicolas Canu (58’46).

Le podium féminin est formé par Hélène Boutaric (8e en 1h02'45), Emmanuelle Favard (12e en 1h04'21) et Zoé Hulin (16e en 1h05'21).

Un parcours, non chronométré, de 4 kilomètres (65 mètres de dénivelé positif) était également proposé.