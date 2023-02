[VIDÉO] Demi, Jenny et Nelly : rencontre avec trois sœurs passionnées de sports de force

Dans la famille Dabin, on aime le sport. Plus qu’un intérêt commun, Demy, Jenny et Nelly partagent une passion : les épreuves de force. Mais gare à ne pas confondre les disciplines. Si l’aînée et la cadette pratiquent l’haltérophilie, Jenny est, quant à elle, fervente adepte de force athlétique. " La barre ne passe pas au-dessus de la tête, mais je soulève plus lourd", lance-t-elle à l’adresse de ses sœurs. Si les trois athlètes ne manquent pas une occasion de se taquiner, leur soutien et leur admiration mutuelle semblent indéfectibles. Prochain objectif pour ces compétitrices : les Jeux du Pacifique en novembre 2023. Un reportage à découvrir en vidéo.