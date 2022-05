Insoumis : "Le rôle des députés est de représenter la population"

Dans un communiqué, Agnès Mathevon et Laurent Lhermitte dénoncent la possible candidature de Nicolas Metzdorf aux législatives. Les soutiens locaux de Jean-Luc Mélenchon regrettent "une dérive antidémocratique de plus".

Selon eux, un député doit représenter "la population" et non le président de la République. "Nous estimons qu’il y a une forme de mandat impératif puisque le jeune désigné se sentira l’obligé du président, renonçant très certainement au rôle fondamental qui incombe aux députés, celui du contrôle du pouvoir exécutif", estiment les Insoumis dans leur communiqué.