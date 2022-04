[MàJ 17h] Un tiers des électeurs calédoniens se sont déplacés

[MàJ 17 heures] Le taux de participation estimé est de 34,87 %, indique le hausserait. En 2017, la participation au second tour de l'élection présidentielle à la même heure était estimée à 45,44 %.

A Boulouparis, à 16 heures, le taux de participation sur l'ensemble des quatre bureaux de vote de la commune s'établissait à 42%. Le 10 avril dernier, elle était de 39 % à la même heure.

A 17h, le taux de participation s'établissait à 41,7% à Dumbéa, ce qui représente quelques centaines de voix supplémentaires par rapport au premier tour (39,1%).

A Bourail, le taux de participation était de 46,57% à 16 heures. Au bureau central (mairie), à 17 heures, 340 votants ont été enregistrés contre 304 au premier tour. Ce taux est en légère augmentation indique le maire, Patrick Robelin. "En tribu le taux de participation est beaucoup plus faible que dans les quatre autres bureaux de la commune."

À Païta, le taux de participation à la mi-journée est en hausse par rapport au premier tour, avec 23,17 % contre 20,17 % il y a deux semaines.

A La Foa à 11h, 24 % d’inscrits sont venus voter, soit 5 % de plus qu’il y a 15 jours à la même heure.

A Sarraméa, à 11h, 9,96 % des électeurs inscrits sont venus voter à 11h, contre 6,57 % à la même heure au premier tour ?

A Dumbéa, la participation est en hausse d’1,5 point à midi par rapport au premier tour, s’établissant à 24,9 %.

A Bourail, à 11 heures, on constate une augmentation de participation sur tous les bureaux.

Au bureau 1 (mairie), 187 électeurs étaient venus voter à la mi-journée contre 150 au premier tour.

Au bureau 2 (Pothé), 40 électeurs se sont déplacés contre 11 au premier tour.

Au bureau 3 (Colisée), 250 électeurs ont voté contre 221 au premier tour.

Au bureau 4 (Lys d’eau), 263 électeurs avaient voté contre 241 au premier tour.

Au bureau 5 (salle polyvalente), 242 électeurs ont voté contre 233 au premier tour.

Au Mont-Dore, la participation atteint 31,25 % à 14 heures, soit 6 899 votants sur 22 076 électeurs inscrits.

Le taux de participation s’établit à 12,7 % à Koné à 14 heures. Les électeurs viennent au compte-goutte comme ici à Teari.





A Pouembout, les électeurs ont surtout voté le matin : 487 électeurs sur 1498 inscrits s’étaient déplacés à 15 heures. Les électeurs ont surtout voté le matin (300 votes durant les trois premières heures).

[12 heures] D’après le chiffre communiqué par le haussariat, le taux de participation à midi est estimé à 18,17 % en Nouvelle-Calédonie, un chiffre similaire de celui du premier tour (17,59 %).

En 2017, la participation au second tour de l’élection présidentielle à la même heure était estimée à 25,43 %.

[10h] A Koné, à 10 heures, 381 électeurs s’étaient déplacé sur 5 089 inscrits, soit un taux de participation de 7,49 %.

Deux urnes sont toujours vides, aux tribus de Tiaoue et Ateou.

Le bureau le plus sollicité est celui du Pitiri (photo) avec 110 votants sur 825 inscrits, ce qui représente une légère hausse de participation par rapport au premier tour avec un taux à 6,7 % à la même heure.





[9h20] La pluie est de retour à Nouméa mais pas suffisamment pour empêcher Pierre Berenguer de voter. Cet habitant du Faubourg-Blanchot estime bénéficier de ce "privilège" et vient généralement le matin. "Il y avait plus de monde au premier tour, j’avais fait la queue. Là, il n’y a personne. On peut ne pas être d’accord avec les candidats mais quand même voter blanc. Un bulletin c’est une voix." Prévoyant, il garde même ses cartes d’électeurs des derniers rendez-vous sur lui. "De toute façon, on vous demande toujours celle que vous n’avez pas", plaisante-t-il.





Seule une pièce d’identité est nécessaire pour voter, sous réserve d’être inscrit sur les listes électorales.

72 586 électeurs inscrits (62 240 en 2017) sont attendus aujourd’hui à Nouméa.

Au premier tour, le taux de participation à 11 heures s’élevait à 17,6 % (contre 26,3 % en 2017).

[9 heures] À Dumbéa, 22 727 électeurs sont inscrits pour ce second tour. Il y a deux semaines, le taux de participation au premier tour avait difficilement atteint les 30 %. "Il semblerait que certains abstentionnistes du premier tour viennent voter aujourd’hui", fait remarquer Daniel Blaise, président du bureau numéro 2 installé à l’Hôtel de ville.





A l’école Les Colibris de Katiramona, à Dumbéa, Sarah et Jean-Christophe se sont rendus aux urnes sans hésiter. Pour eux, l’acte est avant tout "un devoir". "Cette élection concerne aussi les Calédoniens." Même s’ils regrettent la forte abstention dans le pays, les deux habitants de Nondoué comprennent "la lassitude des électeurs noyés dans de nombreuses élections depuis deux ans".





A Nouméa, à l’école Candide-Koch, les électeurs se croisent entre averses et rayon de soleil. Un temps qui fait espérer à certains comme Elisabeth, 58 ans, que les citoyens n’ayant pas voté au premier tour soient plus nombreux à se déplacer. En convalescence, elle a utilisé son heure de sortie pour aller au marché et glisser son bulletin dans l’urne.





Quinze minutes après l’ouverture des bureaux de vote, 53 personnes avaient déjà voté au bureau central situé à la mairie de Bourail. Au bureau du Colisée, 70 personnes ont déjà accompli leur devoir à 8h30.





[8h00] Depuis 8 heures, les 297 bureaux de vote du pays sont ouverts pour le second tour de l’élection présidentielle qui voie s’opposer le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national.

218 931 électeurs calédoniens sont appelés aux urnes. Lors du premier tour, ils étaient 33,35 % à s’être déplacés, contre 73,69 % au niveau national.

Le premier tour de ce scrutin avait donc été marqué par une forte abstention. Est-ce que les électeurs calédoniens seront plus nombreux à se déplacer lors de ce deuxième tour ? Réponse ce soir.

