[VIDÉO] Réélection d’Emmanuel Macron : les réactions locales

Sonia Lagarde, présidente du comité de soutien à Emmanuel Macron, et Guy-Olivier Cuénot, mandataire de Marine le Pen en Nouvelle-Calédonie

Sonia Backès : " Un avenir de paix dans une Calédonie définitivement française"

La présidente de la province Sud, soutien du président, a été parmi les premières à réagir à la réélection d'Emmanuel Macron.

"Je remercie les électeurs calédoniens qui lui ont fait confiance à 61,04%. La période qui s'ouvre pour la Nouvelle-Calédonie est une période essentielle dans laquelle nous aurons à décider de l'avenir de nos enfants! Et je suis heureuse d'y travailler avec ce président. La proximité que les Calédoniens ont construite avec Sébastien Lecornu permettra, j'en suis sûre, de bâtir, un avenir de paix dans une Calédonie définitivement française."

Guy-Olivier Cuenot (Rassemblement National) : "Il ne faut surtout pas lui laisser les clés aux législatives"





"On remercie les patriotes qui ont rejoint la candidature de Marine Le Pen puisqu’il y a 12 millions d’électeurs supplémentaires qui ont convergé vers la candidate.

Marine le Pen avait fait de l’outre-mer un thème central et l’outre-mer le lui a bien rendu. On atteint 70 % dans les Antilles. Ici c’est un cas particulier. Il y a eu un grand battage par les équipes en place qui se sont rangées derrière Emmanuel Macron par opportunisme. Qu’est-ce que ça cache ?

En Nouvelle-Calédonie, on ne peut que constater depuis cinq ans les écarts de richesse qui s’agrandissent, une économie qui périclite. Du point de vue institutionnel les choses sont bloquées de façon inquiétante. Que nous prépare le gouvernement Macron ? Il ne faut surtout pas lui laisser les clés aux législatives. Le président a montré le résultat de cinq années de pleins pouvoirs. Nous subissons par exemple un désert médical qui est lié à la politique nationale."

Nicolas Metzdorf : " Travailler pour la sortie de l'accord de Nouméa"

Soutien d'Emmanuel Macron de la première heure, le maire de La Foa a tenu à dire "Merci à la majorité silencieuse. Silencieuse mais pas sourde aux critiques des opposants qu'il faudra prendre en compte dans le prochain quinquennat.Maintenant, pour nous, va s'ouvrir la page de l'après avec des élus capables de travailler avec le Président de la République et ses équipes pour la sortie de l'accord de Nouméa."

Virginie Ruffenach, Rassemblement : " L'abstention record est un fait politique à considérer avec grande attention. "

Pour la présidente du groupe Avenir en Confiance au Congrès, soutien de Valérie Pécresse dans cette campagne et candidate aux législatives, cette élection a été surtout marqué par l'abstention.

"Les urnes ont parlé : Emmanuel Macron est reconduit pour un second mandat à la Présidence de la République. Je suis une démocrate qui reconnait ce résultat et le respecte.

Le premier tour de cette élection en a dit beaucoup sur le mécontentement: 70% de vote contestataire. En Calédonie, l'abstention record (moins de 35% de votants) est un fait politique à considérer avec grande attention. Une page de démocratie se tourne, une autre s'écrit désormais.

Dans moins de deux mois, les Français dont les Calédoniens éliront leurs députés.

J'émets le vœu qu' ils choisissent des députés qui se battent pour eux et non pas des députés Playmobil qui se contentent d'appuyer sur un bouton à l'Assemblée Nationale, faisant de cette dernière une chambre d'enregistrement.

En tant que Républicaine et Calédonienne, ma priorité sera toujours l'intérêt des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Travailler avec le nouveau Président de la République pour construire la Calédonie de demain est un devoir mais exercer un contre pouvoir pour que la solution trouvée soit équilibrée et ne renie personne est une exigence. C'est le sens de mon engagement."

Gilbert Tyuienon, Union calédonienne : " Tout va se jouer au troisième tour, avec les législatives "





" Sur le plan national, au regard des résultats des premier et second tours, je crois que ce n'est pas tout à fait gagné pour Emmanuel Macron. Tout va se jouer au troisième tour, avec les législatives. On voit une sorte de contestation nationale. Il faudra être attentif à la gauche et à l'extrême droite. Pour nous, la présidentielle n'est pas une fin en soi. Bref, la victoire de Emmanuel Macron n'est pas éclatante.

Dans les Outre-Mer, le résultat du président sortant pose question sur son bilan. Quand on voit que nos camarades de Guadeloupe, de la Réunion, ou encore de Mayotte, ont voté en faveur de Marine Le Pen.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, nous relevons simplement le respect de la consigne de non-participation qui s'inscrit totalement dans le refus, de la part du président de la République, de reporter la consultation du 12 décembre dernier. C'est, pour nous, " la queue de la comète " de la non-participation au référendum. On n'a pas voulu entendre la demande du peuple kanak et de ses représentants, FLNKS, nationalistes, etc… Voilà le résultat ".

Victor Tutugoro, UPM : " Un vote anti extrême droite, un vote de désespérance "





" La France est très fracturée sur le plan national. Plus de 73% des Français n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour dans un contexte de forte abstention déjà à 26,31%. Ce second tour consacre l'élection d'un président par défaut. Tout comme en 2017 au terme d'une campagne qui aura été un peu spéciale. Ce n'est surtout pas un vote d'adhésion au projet du président réélu, mais un vote anti extrême droite, un vote de désespérance !

En Kanaky Nouvelle Calédonie, contrairement à l'ensemble de l'Outre-Mer dit français qui a voté majoritairement en faveur de Marine Le Pen, le président sortant aura eu la faveur de ceux qui sont allés voter, tout comme dans les autres territoires français du Pacifique. L'abstention à 65,2 % aura été le grand vainqueur, soit 142 627 électeurs qui ne se seront pas rendus aux urnes, contre 76 127 (34,8%).

Malgré tous les appels du clan Macron local, seulement 20% de l'électorat se sera mobilisé en sa faveur, ce qui est un désaveu face aux 12,78% de Marine Le Pen et au 65,2% de l'abstention.

Et le troisième tour ? Qu'en sera-t-il pour ceux qui ont glorifié les actions du président sortant-réélu ? Entre LR et RN ? "

Philippe Dunoyer : " Je lui fais pleinement confiance pour ce prochain quinquennat"