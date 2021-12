[EN DIRECT] Référendum : suivez la journée minute par minute

L’heure est au vote. Les Calédoniens et les Calédoniennes inscrits sur la liste électorale spéciale sont appelés à s’exprimer sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les électeurs doivent répondre à la question suivante : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?". Ils doivent décider si oui ou non le Caillou reste dans la République française.

307 bureaux de vote sont répartis sur l’ensemble du territoire. À Nouméa, dix sont délocalisés pour accueillir les habitants des Loyautés vivant dans la capitale calédonienne.

Au total, 185 004 électeurs sont inscrits sur la liste électorale spéciale. Mais le taux de participation reste l’une des grandes inconnues de ce vote, avec l’appel à la non-participation des indépendantistes.

9h15 - Paroles d'électeurs... à Nouméa. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, une file d'attente s'est formée devant la mairie nouméenne. Nous avons recueilli le témoignage des premiers électeurs.

9h08 - Les pancartes, tags et autres messages appelant à la non-participant sont visibles un peu partout sur le territoire alors que les indépendantistes appelaient à respecter un "deuil" en raison de la crise sanitaire. Comme à Dumbéa ou encore à Païta, où quelques électeurs indépendantistes se sont réunis à l'entrée du village pour appeler au boycott.













8h52 - A Canala, il n’y a pas foule dans les bureaux de vote… Seulement deux bulletins à Tenda Koumendi et quatre bulletins à Gelima.

Ce n’est pas une exception, à 8h30, aucune personne n’avait voté à Tiendanite, à Hienghène et seulement cinq s’étaient déplacés à Baco, à Koné. "L’année dernière à la même heure, c’était la queue devant le bureau", affirme la première adjointe au maire de cette dernière commune.





8h24 – À Ouvéa, une heure après l’ouverture du bureau de vote installé à la mairie, et tenu par le maire de l’île Maurice Tillewa, quatre personnes seulement avaient voté.

8h10 – A Paita, l’Arène du Sud a été transformée, le temps d’une journée, en bureau de vote. Pour " la sérénité " du scrutin et dans l’objectif d’éviter toute contamination, les bureaux de vote 1 et 2, jusqu’ici installés au Dock socioculturel, ont été délocalisés dans la salle de spectacle. 1 344 électeurs y sont attendus.





8h00 – S’ils ont tous ouvert à 7 heures, les bureaux de vote ne fermeront pas forcément à la même heure :

- Jusqu’à 17h pour Tiga et l’île Ouen

- Jusqu’à 18h pour la majeure partie du territoire

- Jusqu’à 19 h pour Nouméa

7h41 – Une file d’une cinquantaine de personnes s’étend devant l’hôtel de ville de Nouméa où 2292 électeurs sont attendus aujourd’hui dans trois bureaux. Masques, distanciation sociale et autres mesures sont à respecter aujourd’hui pour pouvoir mettre son bulletin dans l’urne. La maire Sonia Lagarde tient, comme d’habitude, le bureau numéro 1 pendant que dans la salle d’à côté, les services reçoivent déjà les premiers appels pour des questions administratives ou matériel. La moitié des cartes d’électeurs pour ce référendum, soit 26 500 attendent leur propriétaire aux 60 bureaux de vote ouverts aujourd’hui sur la capitale. Elles ne sont pas obligatoires pour voter, contrairement à une pièce d’identité. Au total, 52 879 électeurs sont attendus à Nouméa.

7h35 - Alors que l’ensemble du territoire est en pré-alerte cyclonique depuis ce matin, 5 heures, le haut-commissariat " rappelle que le déclenchement de cette pré-alerte n’emporte pas de conséquence sur la circulation ni sur l’organisation du scrutin ".

7h28 – À Lifou, le bureau de vote du faré des îles est ouvert mais il n’y avait toujours personne après vingt minutes. En attendant, on initie la déléguée de la commission de contrôle aux couronnes de fleurs de saison.





7h20 – A Canala, les bureaux de vote ont bel et bien ouvert, mais il n’y avait aucun assesseur dans la salle.

7h15 – Si la question du taux de participation avec l’appel à la non-participation des indépendantistes, dans le Grand Nouméa, les électeurs répondent présents en ce début de journée. Près de 80 personnes attendent déjà à l’école Maurice Talon ou encore des centaines à l’hôtel de Ville de Dumbéa.

Même constat également à Pouembout. "J’ai voulu venir tôt pour que ce soit rapide, je ne m’attendais pas à tant de monde. Même si ce n’est pas étonnant étant donné l’enjeu du scrutin", partage Eric, habitant de la commune.

À La Foa, une cinquantaine de personnes faisaient la queue à l’ouverture des quatre bureaux de vote, tout situés au centre social culturel Francis Rossi.





7h05 – A Nouméa, avant même l’ouverture officielle des bureaux de vote, une trentaine de personnes attendaient devant l’école maternelle Les Orchidées, bureau dédoublé de l’école primaire Daniel Talon, à Logicoop. Les deux bureaux rassemblent près de 1 800 inscrits. En 2020, l’attente a parfois duré cinq heures avant de pouvoir glisser son bulletin dans l’urne. À la mairie de Boulari, où le oui l’avait emporté à 70,49 % en 2020, certains étaient également là dès la première heure pour glisser leur bulletin dans l’urne.









7h00 – Les bureaux de vote sont ouverts sur l’ensemble du territoire.

6h50 – Bonjour et bienvenue sur ce live pour suivre minute par minute le 3e référendum. Suivez cette journée de vote en direct sur le site internet des Nouvelles Calédoniennes.