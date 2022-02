Mobilisation devant le Haussariat ce matin contre les mesures anti-Covid

Ils sont quelque 300 personnes ce matin devant le Haussariat à manifester leurs désaccords sur les mesures de lutte contre la Covid. À quelques jours de la rentrée scolaire, les enseignants s’avèrent particulièrement mobilisés. "On a appris qu’il faudrait porter les masques en continu, mais c’est une aberration", souligne un enseignant, membre du syndicat Solidarité NC qui s’apprête à prendre le micro ce matin. Rejoint par d’autres enseignants sur ce point, il insiste sur les effets négatifs du masque, une hausse des troubles de l’attention, des maux de tête, liés à une trop grande absorption de dioxyde de carbone, et la fatigue.

Levée des contraintes

"Par ailleurs, l’obligation vaccinale se précise et ça m’inquiète beaucoup, poursuit l’enseignant. Je suis en train de perdre des élèves de haut niveau, qui doivent poursuivre leurs études en Métropole mais qui reconsidèrent leurs orientations car ils refusent toujours la vaccination".

Soutenus par des personnalités, tels que le Docteur Chazal, ou Monsieur Cuenot, "seule personnalité politique à oser s’afficher", comme le décrira un professeur d’anglais au micro, les manifestants ce matin demandent l’abrogation de l’obligation vaccinale et l’arrêt du pass sanitaire. "Je ne vois pas pourquoi, alors que dans le monde, nombre de restrictions sont levées, nous maintenons ici la question de l’obligation vaccinale", s’offusque Luc, préparateur physique non vacciné qui rencontre des difficultés pour mener son travail. "Pire, poursuit-il, on nous demande de garder le masque pour faire du sport, mais franchement, vous n’avez qu’à leur dire à Louis Mapou ou Philippe Gomès de venir garder les gosses des quartiers, de les faire bouger avec le masque, c’est impossible".

Dès 10 heures du matin, une délégation de manifestants a été reçue au Haussariat.