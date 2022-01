Au Médipôle, Jocelyn est le premier bébé de l’année 2022

Françoise Awaeate, 20 ans, a donné la vie à Jocelyn, 3,760 kilos, à 2h35. La maman se porte aussi bien que son enfant. "C’était un peu long mais ça s’est bien passé", souffle la jeune femme, originaire de la tribu de Pénélo, à Maré. Pour son premier accouchement, Françoise a été admirable, de l’avis de l’équipe qui s’est occupée d’elle.

"Elle était décontractée, c’est pour cela qu’elle a eu un travail brillant", estime Anne-Hélène L’Hotellier, sage femme. "L’accouchement s’est fait très simplement, très rapidement."





Jocelyn était le troisième bébé de la nuit, après deux accouchements aux alentours de 22 heures, les numéros 2228 et 2229 de l’année 2021. "La nuit s’est très bien passée", résume Vanina Jovanovic, sage femme. "On a même pu fêter brièvement le réveillon avec toutes les sages-femmes, le gynéco, le pédiatre et l’anesthésiste. Chacun avait apporté un peu de nourriture, que l’on a dégustée en salle d’accouchement."

"On a même pu regarder les feux d’artifice tirés à Koutio. C’est franchement sympa de pouvoir passer un réveillon comme ça", savoure Hélène.