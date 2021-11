Le dispositif En lieu sûr se déploie en Nouvelle-Calédonie pour les personnes LGBTI

Le dispositif s’ajoute à l’application de signalement FLAG !, qui permet de dénoncer les violences faites aux personnes LGBTI. Intitulé En lieu sûr, il offre aux victimes "la possibilité de trouver refuge dans un commerce, une entreprise ou un service public".

Les commerçants ou les gérants n’ont qu’à apposer un autocollant informant qu’ils sont associés à l’application FLAG !. L'association Diversité de Nouvelle-Calédonie soutient son déploiement sur le territoire.

"Démunies, seules"

"De nombreuses personnes victimes de violences à caractère homophobe ou transphobe sont souvent démunies, seules, face à ces violences notamment lorsqu’elles sont commises sur la voie publique", déplore Diversité NC. Avec En lieu sûr, la victime peut "rester dans les locaux jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre ou des services d’urgences".

Le dispositif est disponible depuis mai 2020 en Métropole et dans d’autres territoires d’outre-mer. Il sera disponible en Nouvelle-Calédonie entre le 20 et le 25 novembre, entre la Journée mondiale du souvenir trans et la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.