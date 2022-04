Natation : Maxime Grousset à nouveau champion de France

Après ses titres sur 50 mètres papillon et 100 mètres nage libre, Maxime Grousset s’est imposé en finale du 50 mètres nage libre, dimanche, en 22 secondes et 28 centièmes, devant Nans Mazellier (22''44) et Thomas Piron (22''60). Florent Manaudou était absent.

Avec ce chrono, le Calédonien de 22 ans, 4e des derniers Jeux olympiques sur 100 mètres nage libre, n’a pas réussi les minima pour les prochaines échéances internationales. Il lui manque de 10 centièmes, puisque le temps de sélection avait été fixé à 22''18.

Le Cagou est repêché pour la suite

"Je manque un peu de puissance et d’explosivité, et c’est ce qui construit un 50 donc voilà…", a-t-il expliqué. "Je pense que je peux vraiment monter mon niveau d’un cran parce que là je ne suis vraiment pas au top", a-t-il ajouté, lui qui a connu une préparation compliquée par une grippe en début d’année et une blessure à l’épaule.

Malgré cette déception au niveau du chronomètre, le nageur pourra participer, sur l’aller simple, aux championnats du monde à Budapest (18 juin-3 juillet) et d’Europe à Rome (11-21 août), grâce au temps qu’il avait réalisé aux championnats de France à Montpellier en décembre dernier (22''09).

Emma Terebo encore médaillée

Maxime Grousset n’est pas le seul représentant de la natation calédonienne à avoir brillé dimanche matin. Emma Terebo (23 ans) a pris la 2e place de la finale du 200 mètres dos, en 2'11''35. Elle est championne de France, puisqu’une Néerlandaise (licenciée à Montpellier) a fini nettement en tête (2'11''17).





Ethan Dumesnil accélère

Sur 50 mètres papillon, la jeune Lillie Freulon a terminé 7e de la finale C en 28''44.

Enfin, sur 100 mètres papillon, Lucas Peley a fait le 56e temps des séries (57''45), Emmanuel Limozin le 30e (55''49) et Ethan Dumesnil le 13e (54''20), ce dernier ayant ensuite fini 3e de la finale B en 53''94, meilleure performance française chez les 16 ans.