Guerre en Ukraine : Air France suspend ses vols vers le Japon, Aircalin travaille à une solution

La guerre en Ukraine perturbe le trafic aérien mondial. Air France a décidé de suspendre le survol de la Russie, à partir du 27 février et "jusqu’à nouvel ordre". Cette décision concerne directement la Nouvelle-Calédonie et la liaison Paris-Nouméa

La compagnie aérienne française ne desservira plus la Chine, la Corée et le Japon. L’entreprise étudie des "options de plans de vols permettant d’éviter l’espace aérien russe, dans le respect des directives des autorités françaises et internationales."

Dans un communiqué, la compagnie locale Aircalin a précisé que la suspension des vols n’entraînait pas "automatiquement l’annulation" des correspondances prévues le 1er mars depuis et vers Tokyo (SB800 et SB801).

"Aircalin et ses équipes travaillent actuellement avec l’ensemble des partenaires aériens pour mettre en place des solutions permettant d’acheminer les passagers dans les meilleurs délais", ajoute l’entreprise calédonienne.

Plus d’informations à venir.