Accord à l'ONU pour protéger la haute mer: un "moment historique", salue la Commission européenne

"Nous franchissons une étape cruciale pour préserver la vie marine et la biodiversité qui sont essentielles pour nous et les générations à venir", a indiqué le responsable européen dans une déclaration transmise à l'AFP. "Ce jour marque l'aboutissement de plus d'une décennie de travaux préparatoires et de négociations internationales dans lesquelles l'UE a joué un rôle clé", a-t-il souligné.