BMW X1 : le luxe d’être plus désiré que ses aînés plus luxueux

Créé en 2009 pour satisfaire un public hésitant sur la taille et le budget du X3, le petit crossover premium BMW X1 s'est rapidement imposé comme le leader de son segment, avec plus d'un million d'unités vendues depuis son lancement.



Grand et superéquipé, le benjamin de la série X offre la meilleure alternative à ses aînés.

La troisième génération du best-seller de la manufacture bavaroise nous arrive profondément changée, sans rien perdre de ce qui a fait son succès : une forte identité, un haut niveau de finition, une dotation de série généreuse et un plaisir de conduite fidèle à l’esprit de la marque. C’est ce que confirme notre essai de la version sDrive18i (2 roues motrices en traction), avec son pack M-Sport, dans sa teinte " virile " Cape York Green.

Un design puissant Petit le X1 ? Premier modèle de la série X, il n’est pourtant pas rétréci. Il gagne d’ailleurs plusieurs centimètres dans les trois dimensions par rapport à la génération précédente. Mais ce qui frappe d’abord, c’est cette puissante double calandre monocadre qui assume fièrement sa verticalité.





Avec les entrées d’air latérales pas factices et le bouclier alvéolé, l’habillage de la face avant de notre version en finition Pack M se pare du traitement " Shadow-Line " qui interprète tous les éléments chromés en noir brillant. Les projecteurs à LED sont effilés, le capot est surmonté d’une boursoufflure qui évoque les muscle cars.





Le profil fait la part belle à la hauteur, il dévoile des lignes perpendiculaires et saillantes. Les encadrements et les barres de toit sont revêtus de la même teinte noire, tandis que les jantes de 19'' sont logées dans des passages de roues qui intègrent des encerclements peints comme le reste de la carrosserie.





Enfin, à l’arrière, les codes stylistiques du museau du X1 sont repris dans la forme aiguisée des diodes en L inversé des feux tridimensionnels et dans les appendices du bouclier arrière.

De l’espace maximisé

L’augmentation de la taille générale du X1 se ressent surtout à bord. Une grande hauteur de plafond, un mobilier aérien, à l’image de la console centrale flottante, un lot de commandes manuelles simplifié et une planche de bord épurée invitent d’emblée l’usager à prendre ses aises. Les matériaux et les finitions honorent le classement premium du véhicule.





Un bandeau à LED fournit un éclairage d’ambiance modulable. Les sièges sport, à réglage électrique pour le conducteur, sont en alcantara. Les passagers arrière peuvent facilement étendre leurs jambes grâce à de profondes cavités sous les sièges avant. La banquette arrière peut coulisser jusqu’à 13 cm et ses dossiers sont rabattables pour augmenter le volume du coffre de 540 à 1600 litres, en profitant également d’un compartiment supplémentaire sous le plancher.

Un minimalisme affirmé

L’immense Curved Display accueille le combiné d’instruments de 10,25 ''et l’écran multimédia d’une diagonale de 10,7''. Le levier de vitesse disparaît au profit d’un petit sélecteur situé au bout de l’accoudoir central, et cette approche minimaliste s’étend à quasiment toutes les commandes physiques qui sont désormais accessibles via l’écran central. La climatisation est automatique.





Quatre ports USB-C et deux ports 12 volts sont disponibles ainsi qu’une dalle de rechargement par induction. La liste des options d’aide à la conduite constitue un des points forts du nouveau BMW X1. L’assistant de marche arrière – qui enregistre les mouvements du volant des 50 derniers mètres et replace automatiquement et précisément le véhicule sur le trajet parcouru auparavant –, la caméra de recul, l’aide au maintien dans la voie, le verrouillage automatique au démarrage, le verrouillage/déverrouillage à l’approche, l’ouverture électrique du coffre et le signal sonore pour défaut de ceinture font partie de l’équipement de série. La fonction Surround View, le BMW Head-Up Display et le toit ouvrant sont disponibles en option.





Ce modèle étant clairement positionné pour un usage familial avec une consommation raisonnable située entre 6 et 7 L/100 km, on ne choisira pas la motorisation du X1 18i, un bloc essence 1.5 L à 3 cylindres de 136 ch, doté d’un couple de 230 Nm à 1 500 tours/minute, pour ses capacités sportives. Ceci étant dit, la boîte de vitesses DKG double embrayage à 7 rapports lui apporte une belle linéarité et se montre réactive lorsqu’un besoin de puissance se fait sentir.

Par ailleurs, le mode Sport et la suspension SelectDrive du pack M – qui adapte l’amortissement en fonction de la chaussée et de votre conduite – lui apporte une touche de combativité supplémentaire.

Pas de doute, c’est bien une " béhème ". Une empreinte visuelle caractéristique, un comportement routier qui conjugue agilité et confort, des équipements innovants cossus et une remarquable habitabilité font du BMW X1 la référence incontournable de son segment. En version sDrive18i, sobre et efficace, ou en configuration hybride rechargeable xDrive25e proposée d’ici la fin de l’année, en mode 100 % électrique iX1 ou dans une livrée plus sportive M35i xDrive, toutes deux disponibles en 2024, le crossover premium de la marque à l’hélice poursuit son développement sans complexe par rapport au reste de la série X. Jusqu’à s’imposer comme l’une des meilleures ventes du groupe.

La fiche technique Type : traction Moteur : 3 cylindres, 1 499 cm 3 Puissance : 136 ch Consommation (WLTP) : 7,1 L/100 km Poids à vide : 2 240 kg Prix : à partir de 5 500 000 F.