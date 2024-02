Citroën C5 Aircross : l’esprit du fondateur habite chaque voiture de la marque

Le C5 Aircross assume pleinement son statut de SUV " next generation ". Il est directement inspiré de ses prédécesseurs, le C4 Cactus de 2014, le concept Aircross dévoilé en 2015 et le SUV C3 Aircross commercialisé avec succès depuis 2017.



Le C5 Aircross reconduit les principes qui ont fait le succès de Citroën : du style, du confort et de la technologie.

Ayant rappelé que le crossover désigne une automobile à la croisée entre un SUV et une berline, un coupé voire un monospace, il faut resituer l’apparition du terme Aircross chez Citroën en 2010 au Brésil, sur des modèles dérivés du crossover C3 Picasso.

Une allure bienveillante

Les formes trapues mais délicates du C5 Aircross suscitent d’emblée une impression de puissance dépourvue d’agressivité. Ses angles arrondis, son capot plat, sa garde au sol surélevée de 230 mm et ses grandes roues de 720 mm de diamètre lui confèrent une allure protectrice.





Son élégance est renforcée par des éléments de style caractéristiques, comme les fameux Airbump sur les flancs, les écopes frontales et latérales de couleur distinctive, les barres de toit bicolores et une calandre acérée.

Tout pour le confort

Avec son toit ouvrant vitré panoramique optionnel, ses 3 sièges arrière indépendants, coulissants, escamotables et inclinables, son volume de coffre variant de 580 L à 720 L et ses nombreux rangements, le C5 Aircross est certainement le SUV le plus modulable et le plus habitable de son segment. Fidèles à la philosophie Advanced Comfort, les sièges avant aux multiples réglages bénéficient d’une mousse haute densité et d’un système de massage multipoints. La planche de bord, tout en horizontalité, comporte un bandeau thermo-gainé.





Côté conducteur, elle accueille une dalle numérique TFT paramétrable de 12,3”, et pour les passagers un écran tactile HD de 8''. Les aides à la conduite et les dispositifs de sécurité incluent notamment le freinage automatique d’urgence et la surveillance d’angle mort. On retrouve en option les technologies éprouvées du Grip Control qui optimise l’adhérence dans 5 modes différents, et le Hill Assist Descent, également optionnel qui autorise le véhicule à gérer la vitesse dans des pentes supérieures à 5 %. En extra, la caméra connectée intégrée au véhicule filme selon votre volonté la route devant le pare-brise et enregistre des fichiers jusqu’à 16 Go. En cas de choc, l’extrait de la vidéo est sauvegardé sur la mémoire.





Le C5 Aircross calédonien est proposé avec deux motorisations essence : PureTech 130 ch avec boite de vitesse automatique ou manuelle à 6 rapports, ou PureTech 165 ch avec boîte à 6 vitesses. Sur la route, on apprécie le légendaire toucher moelleux des véhicules Citroën grâce aux suspensions avec butées hydrauliques progressives. Le châssis est efficace, la direction est légère mais c’est surtout sur les grands axes que le SUV démontre son tempérament de voyageur.





Grâce à son offre de personnalisation de 30 combinaisons possibles à l’extérieur, et qui se prolonge dans l’habitacle avec 5 ambiances différentes, le Citroën C5 Aircross confirme sa grande modularité. Ultra-confortable et doté d’une forte identité graphique, il convient aux amateurs de style et de bien-être qui perpétueront encore longtemps cet adage d’André Citroën lui-même : " Le précepte n’est rien, l’exemple est tout."

La fiche technique

Type : traction Moteur : 3 ou 4 cyl., 1 199 ou 1 598 cm3 Puissance : 165 ch Consommation (WLTP) : 5,2 ou 5,7 L/100 km Prix : à partir de 3 500 000 F