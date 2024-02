Compacte et 100 % électrique, la MG4 a tout pour plaire

Quiconque dont le regard croise la nouvelle MG4 100% électrique ne saura rester insensible devant son design incisif, surtout dans la teinte Fizzy Orange qui illustre cet article.



Se démarquer, se connecter, recharger. Expirer et accélérer !

Les plus anciens se souviendront de ces paroles chantées en 1959 par Richard Anthony dans son titre Nouvelle vague : " Une p´tite M.G. trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère… ". Mais en 2023, la nouvelle vague en matière d'automobile, c'est l'expansion des constructeurs chinois. Et il n'aura pas échappé aux connaisseurs que la marque MG appartient depuis 2006 à SAIC Motor Europe, filiale du groupe Shanghai Automotive Industry Corporation, leader du marché mandarin.

Une allure combative

Mais on est loin, désormais, des productions insipides qui ont caractérisé les premières exportations chinoises. Cette MG4 affiche ainsi des lignes modernes et sportives, tendues et acérées. La face avant bénéficie d'un capot plongeant sur une absence de grille de calandre, reléguée dans la bouche d'aération située juste au-dessus de la lame du spoiler avant. Les projecteurs sont effilés comme un canif, les écopes latérales obliques renforcent l'aspect pointu de l'ensemble. Les feux arrière jouent la même carte de la découpe avec un méplat protubérant orné de stries lumineuses, et le becquet à double coffrage qui termine la ligne de toit (indisponible en version standard) semble sorti d'un des opus de Fast & Furious !





L'ergonomie intérieure est traitée sur le mode de l'horizontalité et de la sobriété. Les ajustements sont précis, les matériaux gagnent en qualité. La planche de bord dépouillée, recouverte d'avantageux plastiques moussés, se compose d'un compteur numérique flottant de 7'', d'un écran d'info-divertissement tactile de 10,25'' et d'un volant à double branche. Les sièges avant réglables sont en tissu, ou simili cuir et tissu selon la version choisie.

Les nombreux rangements reçoivent un revêtement antidérapant. Grâce à un empattement de 2,70 m et un pavillon haut, la MG4 offre un espace généreux, notamment à l'arrière où trois adultes peuvent facilement s'installer.

Un armement high-tech

En ce qui concerne le confort d'utilisation, il faut noter l'accès sans clé et le démarrage automatique (le véhicule démarre quand la pédale de frein est enfoncée), la climatisation automatique, une prise 12V et trois prises USB ainsi que le système V2L pour recharger des appareils électriques externes.





La version Luxury est dotée d'un chargeur à induction, de la caméra à 360°, du siège conducteur à réglage électrique et des rétroviseurs à rabattement automatique. Les aides à la conduite ne sont pas en reste. Le pack d'assistance MG Pilot de série contient, entre autres dispositifs, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence, la gestion intelligente des feux de route (IHC), le système d'aide au respect de la vitesse, l'aide à la conduite dans les embouteillages, l'avertisseur de somnolence et de changement de voie. La configuration Luxury adopte l'aide au changement de voie, la surveillance des angles morts, les avertisseurs de collision arrière et d'ouverture de portière. Toutes les versions sont par ailleurs équipées de la fonction Autohold, du frein de parking électronique, des capteurs de stationnement arrière et de pression des pneus.





Bien évidemment, c'est sur le volet motorisation électrique que la MG4 est attendue. Si les modèles standards accueillent une batterie de 51 kWh en capacité brute offrant une autonomie de 350 km en cycle WLTP, avec une durée de 37 min pour un rechargement de 10 à 80% en charge rapide, et une puissance de 170 chevaux, les options Comfort en Luxury de 204 chevaux élèvent significativement le niveau. Le couple est identique, à 250 Nm, et la vitesse maximum demeure la même à 160 km/h. Mais la capacité de charge maximale en DC passe de 88 à 140 kW, avec un temps de charge de 26 min pour 10 à 80% de la capacité totale et une autonomie qui grimpe jusqu'à 435 km. Ajoutons que toutes les versions bénéficient du système de récupération d'énergie cinétique avec mode automatique et que la version Luxury bénéficie en plus de la fonction " One-Pedal ".

Des pulsions bagarreuses

C'est sur la route que la MG4 délivre sa meilleure impression. Avec sa transmission à propulsion, son centre de gravité bas et une répartition des masses 50/50, l'auto est un réel plaisir à conduire. Les suspensions filtrent efficacement les défauts de la route sans jamais frapper sur les butées des amortisseurs, la direction est solide et le freinage remarquable. Avec de franches reprises à l'accélération et un châssis doté d'un train arrière à 5 bras, la MG4 s'avère finalement très habile et procure des sensations proches de celles d'un pilotage sportif.





Alors, cette nouvelle vague, vous la sentez comment ? Avec leur tarif bien placé et les 7 ans ou 150 000 km de garantie, les deux versions de la MG4 100% électrique sont aussi désirables l'une que l'autre. À la fois belle et économique, joueuse et confortable, elle a toutes les chances de faire un carton auprès des consommateurs. Et avec la nouvelle prime à l'achat d'un véhicule électrique en Nouvelle-Calédonie, c'est le moment d'en profiter !

La fiche technique Type : propulsion Moteur : 100 % électrique 125 ou 250 kW Puissance : 170 ou 204 chevaux 0-100 km/h : 7,7 à 7,9 secondes V-max : 160 km/h Autonomie WLTP : de 350 à 435 km Prix : à partir de 3 195 000 F.