Ford Puma : quand le félin des montagnes arrive en ville

On l’attendait en Nouvelle-Calédonie, le félin est enfin arrivé avec une gamme étendue et une grande variété de couleurs, dont nous vous présentons aujourd’hui la versionTitanium " rouge fantastique ".



Racé dans ses lignes, malin à l’intérieur, adroit sur la route.

Les anciens se souviennent de cet excellent spot publicitaire qui remplaçait entre les mains de Steve McQueen la célèbre Ford Mustang du film Bullitt par la Ford Puma, un coupé produit entre 1997 et 2002. Presque vingt ans plus tard, la marque américaine ressuscitait l’appellation pour désigner son nouveau crossover urbain.

La patience du chasseur

De toutes les raisons qui expliquent cette attente, son design extérieur est certainement l’une des plus flagrantes. De taille contenue, propre à se jouer de l’exiguïté des pièges de la ville, avec une garde au sol généreuse de 14 cm pour convenir à son utilisation en Brousse, le Ford Puma profite surtout d’une carrure d’athlète.

Son capot avant bombé, ses optiques de phares à LED inspirés de ceux de la Ford GT, sa large calandre sertie d’une baguette à effet chromé, la chute de son toit fuyant qui semble replier tout le dynamisme des formes vers l’avant du véhicule, ainsi que ses appendices sportifs comme le becquet et le déflecteur arrière, l’installent dans une posture de matou prêt à bondir.





Pour autant, la taille ramassée du Ford Puma ne fait pas l’impasse sur le volume de chargement grâce à une astuce appelée la " MegaBox ". S’ajoutant aux 456 litres du coffre, un compartiment en plastique étanche de 80 litres situé sous le plancher peut accueillir une valise-cabine.

Il est également doté d’un bouchon d’évacuation de l’eau pour l’utiliser comme un lavabo. On note ensuite le cache-bagages solidaire du hayon qui épouse les formes encombrantes sans avoir à être enlevé.





Le reste des aménagements intérieurs reprend les équipements de la Ford Fiesta, fonctionnels et bien finis, avec une console centrale et son accoudoir, le siège sport conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire, le volant 3 branches Sensico et l’éclairage d’ambiance intérieur.

Équipé comme le meilleur

Le Ford Puma possède la climatisation automatique, ses vitres avant et arrière sont électriques – ces dernières étant surteintées. Les dimensions du combiné d’instrumentation couleur de notre version Titanium sont de 4,2'' et celles de l’écran tactile central sont de 8''. Il est compatible Apple Car Play et Android Auto et il accueille le

système SYNC 3 qui centralise toutes les sources audio avec commandes vocales.





Côté sécurité et aide à la conduite, notre véhicule bénéficie des feux de route intelligents et de phares antibrouillard avant avec éclairage d’angle, de l’aide au maintien dans la voie avec détection des bas-côtés, du régulateur de vitesse et du limitateur de vitesse dynamique, du Park Assist avec caméra de recul et radars avant et arrière, ainsi que du système de prévention de collision avec freinage automatique d’urgence.

L’agilité pour accélérateur

Certains diront : la taille fait tout. Ça marche aussi avec les petits modèles. Car les dimensions du Ford Puma sont clairement un de ses atouts principaux.





Elles lui assurent une maniabilité remarquable et un comportement routier sécurisant : bien posé au sol dans les virages, avec une direction encore plus réactive lorsqu’est engagé le mode Sport – l’une des cinq configurations disponibles (normal, éco, sport, faible adhérence et trail), il gère sans peine des trajectoires affirmées.

Son moteur 3 cylindres de 1 000 cm3 développant 125 ch hybride MHEV s’accommode parfaitement d’un poids général limité à 1 259 kg et de freins efficaces pour offrir de la relance dès 2 500 tours. Disponible en boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique DCT à 7 rapports ultra lisse à double embrayage, cette version Titanium hybride maintient la consommation de carburant à 5,5 litres/100 km.





Coiffée par une édition plus sportive de 200 ch dénommée ST, la gamme des versions Titanium, ST-Line et ST-Line X se décline dans un choix de 10 coloris. Très apprécié des consommateurs et de la presse, le Ford Puma est le modèle le plus vendu de la marque en France depuis son lancement, et il a remporté plusieurs prix, dont le

trophée de L’argus en 2021. Ajoutons que le crash-test EuroNCAP lui a décerné la note maximale de cinq étoiles, et on comprendra que les Calédoniens avaient hâte de découvrir la bête agile venue des montagnes amérindiennes.

La fiche technique

Type : traction Moteur : 3 cylindres, 1 000 cm3 Puissance : 125 ch Consommation (WLTP) : 5,5 L/100 km Rayon de braquage : 10,4 m Prix : à partir de 2 850 000 F