Hyundai Ioniq 6 : embarquement immédiat dans la berline de l'espace

Nous avions découvert le Hyundai Ioniq 6 durant le premier salon de l'automobile à Païta en juillet 2023 et sa silhouette nous avait immédiatement interpellés.



Une voiture de ministre, un design rétro-futuriste et un défi pour les ingénieurs en soufflerie.

Il faut dire que cette forme qui fait référence au style " streamliner " des années trente, adepte des angles arrondis et des ergonomies ovoïdes, est tout à fait inhabituelle dans notre époque des profilés saillants. Mais ce n'est pas seulement son look qui mérite notre attention aujourd'hui. Embarquez avec moi pour un tour dans l'une des berlines 100% électriques les plus efficientes au monde.





Le secret de la vitesse et de la consommation d'un véhicule ne tient pas seulement compte de ses capacités de stockage de l'énergie ou de sa puissance pure, mais surtout de son aérodynamisme. C'est la base du concept du Ioniq 6. Son nez bas - dont l'extrémité se rapproche au maximum des passages de roues - et sa queue en pointe sont caractéristiques de la forme en goutte d'eau, reconnue depuis longtemps comme le profilage le plus efficace.

Dessiné pour fendre l'air

Ses volets d'aération actifs à l'avant qui redirigent les flux d'air vers les roues en créant un rideau facilement évacuable, les passages de roues parfaitement ajustés, les soubassements et le diffuseur arrière qui optimisent la circulation de l'air sous la voiture, et enfin son double becquet arrière, lui procurent un coefficient de traînée (Cx) qui peut atteindre 0,21, mieux que la Tesla Model 3, sa principale rivale.





Côté style, on notera le gimmick des pixels " paramétriques " que l'on retrouve dans les feux avant à LED et dans le bandeau des feux stop, ainsi que le design en kaléidoscope des jantes de 20''.

L'ambiance à bord se veut futuriste, relaxante et écoresponsable.

Les éclairages d'ambiance largement diffusés dans les contre-portes qui sont dépourvues de commandes, le grand écran incurvé qui intègre les compteurs numériques de 12,3″ et l'écran multimédia tactile de 12,3″, le volant interactif avec ses quatre pixels lumineux qui indiquent le statut de différentes fonctions du véhicule (4 points en morse désignent le H, comme celui de Hyundai), la console centrale type "Cockpit" et les sièges avant étudiés pour offrir le maximum de confort pendant l'attente d'une phase de rechargement, sont autant d'éléments qui inspirent le rêve d'une mobilité intergalactique.





Des matériaux recyclés

Les matériaux durables sont issus d'une production soucieuse de l'environnement. Les tissus PET sont recyclés et tissés avec des composants d'origine végétale, le cuir utilisé des sièges est tanné de manière écologique, teint à l'huile de lin, la planche de bord est en bioplastique, avec des fibres provenant de fils extraits de la canne à sucre, la peinture est à base de fleurs de colza et d'extrait de maïs, les moquettes sont fabriquées à partir de filets de pêche usagés.





Si on ne s'attardera pas sur le Hyundai Smart Sense, l'équipement d'aide à la conduite qui offre l'un des ensembles de technologies de sécurité active les plus complets, arrêtons-nous en revanche sur les caractéristiques électriques impressionnantes du Ioniq 6. Son système de batterie 400V/800V ultra-rapide lui permet une recharge de 10 % à 80 % en 18 min sur une borne rapide. L'autonomie de notre modèle s'élève à 546 km en cycle WLTP avec sa batterie de 77,4 kWh. Il dispose d'un chargeur triphasé de 11 kW en série et bénéficie de la prise inversée V2L sous la banquette pour alimenter un appareil électrique avec une puissance de sortie allant jusqu'à 3,6 kW.

Une envie de long voyage

La puissance du Ioniq 6 affiche une capacité de 229 ch. Ses performances lui autorisent le 0 à 100 km/h en 7,4 s et une vitesse maximale de 185 km/h. Le conducteur peut régler la puissance du moteur, la sensibilité de l'accélération, la fermeté de la direction et le mode de transmission. Le freinage est régénérateur de charge pour la batterie. Le son du moteur est personnalisable virtuellement pour offrir une expérience auditive proche de celle qui serait vécue dans un vaisseau spatial.





Car il faut bien reconnaître que cette berline est d'abord une grande routière. Son gabarit lui permet de jouir d'une excellente stabilité et favorise la notion de confort. Mais notre version propulsion se révèle un peu plus joueuse si on la sollicite, et on se surprend à désirer la mener sur des itinéraires plus sinueux que les grands axes pour lesquels elle est taillée.





Construit sur la même plateforme que le Ioniq 5, le Ioniq 6 impose sa propre identité. Il confirme la stratégie du constructeur coréen de proposer des modèles qui ne déclinent pas les uns des autres mais s'additionnent au sein d'une même gamme. Son esthétique aussi audacieuse que pertinente lui procure des performances électriques très concurrentielles. Elle rappelle qu'un bon design se doit d'abord d'être fonctionnel avant d'être beau. C'est donc en toute logique que le modèle a remporté les 3 premiers prix aux World Car Awards 2023 à New York : voiture de l'année, voiture électrique et design automobile !