Jeep Grand Cherokee : un tout-terrain 7 places

Peu de mots évoquent aussi bien les États-Unis que celui de Jeep. Dans cet écho de la culture américaine, le constructeur a toujours su s’appuyer sur des termes qui lui sont liés : Wagoneer, Wrangler, Renegade. Mais c’est la référence au peuple amérindien qui a servi à désigner le modèle de la marque le plus vendu depuis 1974 : le Cherokee et son successeur, le Grand Cherokee, dont notre partenaire Auto-moto-bato teste aujourd’hui la version 2023 " Black Edition " en 7 places.

Avec sa troisième rangée de sièges, le Grand Cherokee " L " affiche une dimension plus longue de 30 cm que celle de son homologue à 5 places. Également plus haut, il bénéficie

comme lui d’un dessin modernisé qui renforce son look de baroudeur premium. La face avant intègre une nouvelle calandre plus étroite, noire pour notre modèle, dans laquelle s’insèrent les nouveaux phares effilés à feux à LED. Le bouclier sort ses muscles avec un parti pris de formes angulaires. Il est équipé de jantes 20'' noires en aluminium et de rails de toit noir brillant.





Le confort en grand

Les lignes qui se déploient à partir de la console centrale, pour soutenir les surfaces texturées façon bois de la planche de bord incurvée et du haut des panneaux de portes, mettent en valeur l’écran tactile de 10,1'' situé au centre du dispositif. Des prises USB sont disposées à chaque rang.





Les sièges en cuir, électriques à l’avant avec mémorisation pour le chauffeur, le volant gainé de cuir, la climatisation tri-zone qui couvre les deux rangées de banquettes arrière rabattables, offrant ainsi de multiples configurations, le hayon électrique et le système audio Alpine à 9 haut-parleurs avec subwoofer délivrent une expérience de confort absolu.





L’équipement technologique ne fait pas défaut pour un véhicule de ce segment : clé mains libres, capteur de pluie, allumage automatique des phares, aide au démarrage en côte, assistance au stationnement avec capteurs avant/arrière et caméra de recul Parkview, régulateur de vitesse adaptatif, détection des angles morts, frein de parking électrique, système de surveillance de la pression des pneus et gestion active des voies, avertisseur

de collision avant, il y a tant de services de haut standing qu’on en oublierait que le Grand Cherokee est aussi un tout-terrain.

Un vrai 4x4 pourtant

Notre modèle embarque un 3.6 L V6295 ch à distribution par chaîne avec une boîte automatique à 8 rapports. Si sa consommation raisonnable en cycle extra-urbain

est de 9,4 L pour 100 km, le moteur Pentastar fournit des accélérations franches avec un couple très satisfaisant à bas régime. On relèvera également ses formidables aptitudes à l’usage off-road, avec son système 4x4 Quadra-Trac I et son mode " Selec-Terrain " qui permet de gérer au mieux la motricité.





En 2011, le magazine américain Kiplinger avait intégré le Cherokee à sa liste des 10 véhicules qui refusent de mourir. Sur la route depuis 1992, le Grand Cherokee, dont nous vous avons présenté la 5e génération, fait mieux que pérenniser son nom : il améliore son offre en proposant aux Calédoniens le seul tout-terrain premium en 7 places sur le territoire !

Disponible chez US Automobile – Tél. : 43 77 19/192, rue Jacques-Iékawé, PK4, Nouméa.