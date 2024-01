Nissan X-Trail e-Power : l’innovation au service de toute la famille

Positionné entre les Nissan Qashqai et Pathfinder, le X-Trail fut en 2001 le premier SUV de la marque. Quatrième génération du modèle, il nous revient dans sa version 7 places avec une technologie hybride unique en son genre.



Une très grande autonomie et un espace pour sept personnes : vive les voyages en famille !

Un grand crossover familial de plus, le X-Trail ? Ce serait oublier un peu vite que Nissan est l’un des rares constructeurs à posséder une vraie expertise dans le tout-terrain. Et c’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui de faire connaissance avec la version Tekna qui dispose, comme sur toute la gamme, de quatre roues motrices, dotée d’une transmission intégrale sophistiquée à deux moteurs.





Au premier coup d’œil, son envergure généreuse et ses traits anguleux lui confèrent une stature imposante et une allure nerveuse. Son style singulier est caractérisé par la large calandre V-motion, signature de l’ADN Nissan, par la forme distinctive de ses feux LED, dont les projecteurs avant sont enserrés dans les prises d’air, et par ses jantes en alliage de 19''. Sa garde au sol de 20 cm, ses ailes enflées par un méplat qui court de l’avant à l’arrière, et la ligne fuyante de son toit – qu’on appelle " flottant " parce que bicolore – confortent son design dynamique.





Nous pénétrons dans le véhicule par l’arrière, en notant tout d’abord l’ouverture à 85° des portes. Avec 7 vraies places, et grâce au plancher de coffre modulable, jusqu’à 16 configurations de rangement sont possibles. Les sièges sont ergonomiques, la sellerie est en TEP, la climatisation est tri-zone.

Parmi les nombreuses astuces qui facilitent la vie des occupants, on remarque les rideaux pare-soleil sur les vitrages arrière, les points de fixation Isofix pour les sièges enfant, le toit panoramique ouvrant, l’accoudoir central avec rangement à ouverture papillon, la console centrale flottante, également avec son rangement intégré, ou bien encore l’éclairage d’ambiance étendu.





Plusieurs prises USB-A et USB-C ainsi qu’un chargeur à induction pour smartphone complètent l’offre. Enfin, en additionnant les dimensions du combiné d’instrumentation digital, de l’affichage tête haute et de l’écran central, on atteint une surface totale de plus de 31''.

Modularité et high-tech

En matière de sécurité, chez Nissan, tout est question d’intelligence ! Ayant signalé que l’Intelligent Around View Monitor se charge de la vision à 360°et détecte les objets en mouvement près du véhicule, il faut maintenant évoquer le pack Nissan Intelligent Mobility, un ensemble de technologies intuitives incluant : les radars AV/AR, l’avertisseur de collision frontale, la prévention du franchissement de ligne, le freinage d’urgence, la surveillance des angles morts, la lecture des panneaux de limitation de vitesse et les feux AV adaptatifs…





L’expérience au volant du nouveau X-Trail découle de sa motorisation exclusive développée par Nissan. La configuration hybride e-POWER est originale car elle fait fonctionner le véhicule en ne sollicitant que son moteur électrique, directement raccordé à l’essieu avant, sans arbre de transmission, lequel ne s’appuie sur la mécanique thermique que pour se recharger ou apporter un gain de puissance. On comprend donc d’abord qu’il n’est pas nécessaire de brancher ses batteries à une prise de courant extérieure.

Une hybridation originale

Dans le cas de notre exemplaire tout-terrain en version Tekna, le système se complète par un deuxième moteur électrique monté sur l’essieu arrière offrant ainsi 4 vraies roues motrices. La puissance totale atteint alors 213 ch, soit 55 de plus que les 158 du petit trois cylindres essence d’1,5 L, avec un couple de 525 Nm immédiatement disponible : de quoi fournir de franches accélérations ! Cette transmission intégrale e-4ORCE gère le couple et le freinage séparément pour chaque roue et garantit la meilleure adhérence possible. Les virages serrés sont abordés en toute sérénité, les mouvements de tassement à l’accélération ou de plongée au freinage sont fortement atténués.





Si les frictions générées par le freinage produisent de l’énergie, laquelle est immédiatement transférée à la batterie, il faut ajouter un mot sur le dispositif de l’e-Pedal qui permet d’accélérer et de ralentir le véhicule en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur, fournissant encore de nouvelles capacités de rechargement. On peut bien sûr s’en remettre au freinage classique en cas d’urgence.

Signalons enfin les cinq modes de conduite disponibles, Standard, Eco, Sport, Neige et Tout-terrain, qui participent à la sensation de confort en toutes circonstances au volant du X-Trail.





Son architecture mécanique novatrice, son design affuté et massif, sa modularité et le niveau de ses finitions intérieures installent le nouveau Nissan X-Trail comme une exception bienvenue dans son segment. Avec lui, la notion de véhicule d’aventures familiales trouve un nouvel élan. Partout, n’importe quand, dans la sécurité, le confort et le divertissement, je vous emmène jusqu’au bout du monde. Partants ?

La fiche technique

Type : 4x4 Moteur : V6, 3 604 cm 3 Puissance : 295 ch Consommation (WLTP) : 9,4 L/100 km Poids à vide : 2 240 kg Prix : à partir de 4 595 000 F