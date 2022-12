Benoît XVI, "l'un des plus grands théologiens de son temps", salue le chef spirituel de l'Eglise anglicane gmo/am

"Le pape Benoît XVI était l'un des plus grands théologiens de son temps, attaché à la foi de l'Église et fidèle à sa défense. En toutes choses, et notamment dans ses écrits et sa prédication, il regardait Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Le Christ était clairement la racine de sa pensée et le fondement de sa prière", a déclaré Justin Welby dans un communiqué, saluant la démission "courageuse et humble" de Benoît XVI qui "reconnaissait la fragilité humaine qui nous affecte tous."