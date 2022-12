Benoît XVI: Zelensky salue un "éminent théologien", "promoteur de valeurs universelles"

"J'exprime mes sincères condoléances au pape François, à la hiérarchie et aux fidèles de l'Eglise catholique du monde entier avec la mort du pape Benoît XVI, éminent théologien, intellectuel et promoteur de valeurs universelles", a écrit M. Zelensky sur Twitter dans un message qui sonne comme une réponse aux condoléances exprimées plus tôt par Vladimir Poutine, qui a pour sa part vu dans l'ancien pape un "défenseur des valeurs traditionnelles".