Biden dit envisager un voyage prochain en Irlande et en Irlande du Nord

"Nous vous invitons en Irlande du nord, et nous espérons que vous pourrez venir, pour que nous commémorions l'accord" signé il y a 25 ans, a déclaré Rishi Sunak lors d'une rencontre à San Diego, en Californie, après quoi le président américain, interrogé sur un possible voyage par les journalistes présents, a dit: "J'ai l'intention d'aller en Irlande du nord et en république" d'Irlande.