Biden voit "des raisons d'être optimiste" alors que l'inflation continue à ralentir

"Il faudra du temps pour ramener l'inflation à la normale pendant que nous sommes en transition vers une croissance plus stable et solide. Il est possible qu'il y ait des revers. (...) Mais il est clair que ma politique économique fonctionne", a dit le président américain, qui a ensuite précisé qu'il "espérait" que ce retour à la normale se produise "d'ici la fin de l'année prochaine".