Borne à Alger les 9 et 10 octobre pour la relance des liens bilatéraux conclue par Macron

"En ligne avec la Déclaration conjointe d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France", adoptée à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron fin août, "les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l'amitié entre la France et l’Algérie, et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun", selon cette source.