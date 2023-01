Burkina: au moins 18 civils tués dans deux attaques de jihadistes présumés (sources sécuritaires)

La première attaque a visé des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à Rakoegtenga (nord), faisant sept morts dont 6 supplétifs, et la deuxième a eu lieu dans la province du Nayala (nord-ouest) avec l'embuscade d'un convoi "escorté par des VDP et des militaires", tuant un civil et une dizaine de volontaires, selon un responsable local des VDP. Les deux attaques ont été confirmées par des sources sécuritaires.