Une patrouille de gendarmes et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée), "a été prise en embuscade dans la zone de Koumestenga" dans le Centre-nord, tuant sept gendarmes et huit VDP, selon une source sécuritaire. L'attaque et le bilan ont été confirmés par un deuxième source sécuritaire.