Centrafrique : neuf Chinois tués dans le centre du pays (sources locales)

"On a décompté neuf corps et deux blessés", a déclaré à l'AFP le maire de Bambari, Abel Matchipata, qui assure que les victimes sont des ressortissants chinois travaillant sur "un site minier chinois" de "l'entreprise minière Gold Coast Group", situé à 25 km. Une source sécuritaire locale a confirmé l'attaque, le bilan et la nationalité des victimes. Contactée par l'AFP, l'ambassade de Chine n'a pas répondu pour le moment.