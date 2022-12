Charles III salue les efforts de Benoît XVI pour rapprocher catholiques et protestants

"Je me souviens également de ses efforts constants pour promouvoir la paix et la bonne volonté auprès de tous les peuples, et pour renforcer les relations entre la Communauté anglicane mondiale et l'Église catholique romaine", a déclaré le souverain de 15 Etats dont le Royaume-Uni, qui a connu 30 ans de conflit inter-communautaire en Irlande du Nord jusqu'à l'accord de 1998 et où Benoît XVI avait fait une visite historique en 2010.