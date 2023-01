"L'ambassadeur de Russie quittera la Lettonie au plus tard le 24 février 2023. De même, l'ambassadeur de la République de Lettonie en Russie quittera la Russie d'ici le 24 février", a indiqué le ministère letton des Affaires étrangères dans un communiqué, motivant sa décision par la poursuite du conflit en Ukraine et "par la solidarité avec l'Estonie et la Lituanie".