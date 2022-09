"Communauté politique européenne" : Turquie et Royaume-Uni devraient être invités (sources européennes)

Outre les Etats membres de l'UE, les dirigeants des six pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie), de la Norvège, de la Suisse, de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie, de la Turquie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan devraient "bientôt" recevoir une invitation, selon l'une de ces sources. Ce projet de plateforme de dialogue politique et de coopération, a été lancé par le président français Emmanuel Macron et endossé en juin au cours d'un sommet européen.