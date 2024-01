 Concours PM

OUVERTURE DE CONCOURS EXTERNES POUR LE RECRUTEMENT DE GARDIENS DE LA FILIERE SECURITE DES COMMUNES

Deux concours externes pour le recrutement de gardiens des cadres d'emplois des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont ouverts à compter du 15 janvier 2024.

Le nombre de postes ouverts est fixé comme suit : 10 postes en liste principale et 10 postes en liste complémentaire.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins au cours de l'année civile du concours et de 35 ans au plus au 1er janvier 2024 et être titulaires du brevet des collèges ou du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ou supérieur.

Le 1er concours est ouvert aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie et aux personnes justifiant de plus de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie au 09 février 2024 (date de clôture des inscriptions).

Le 2nd concours est ouvert à tous.

Les dossiers d'inscription sont à retirer du 15 janvier au 09 février 2024 à l'accueil de l'Hôtel de Ville situé 66 avenue de la Vallée à Koutio, Dumbéa. Ils sont également téléchargeables sur le site de la Ville de Dumbéa :

https://www.ville-dumbea.nc/, rubrique " Dumbéa recrute ".

Les dossiers d'inscription complets pourront être expédiés par voie postale à l'adresse suivante :

Ville de Dumbéa- 66 avenue de la Vallée – 98835 Dumbéa.

Ils pourront également être déposés physiquement au service des ressources humaines et de la rémunération de la Ville de Dumbéa – 1er étage, bureau n°205 – de l'Hôtel de Ville situé 66 avenue de la Vallée à Koutio, Dumbéa aux horaires suivants :

- Du lundi au jeudi : de 12h30 à 15h00,

- Le vendredi : de 12h00 à 14h00.

Date limite d'inscription :

Le vendredi 09 février 2024 à 14h00.

Renseignements complémentaires au 41.40.00

Hôtel de Ville de Dumbéa – 66 avenue de la Vallée – 98835 DUMBEA – STANDARD : 41 40 00 – FAX : 41 80 40 - COURRIEL : courrier@ville-dumbea.nc