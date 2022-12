Selon le chef de l'administration militaire de Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, "une partie de la ville est privée d'électricité, plusieurs chaudières et stations de pompage sont déconnectées". Les opérateurs à Odessa, grand port du Sud, et à Soumy, dans le nord-est, ont rapporté respectivement des coupures d'eau et de courant. Le courant a été également stoppé à Mykolaïv, dans le Sud, selon le maire Oleksandre Sienkevitch.