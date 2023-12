Cyberattaque : des "progrès significatifs" pour restaurer le système d’information de la province des Îles

Dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 décembre, la province des Îles a été la cible d’une cyberattaque touchant directement ses serveurs et son système d’information. Les pirates exigeaient une rançon de 110 millions de francs, qui n’a pas été payée.

Avec le soutien d’une équipe d’experts, "nos services ont fait des progrès significatifs dans la restauration de l’accès à nos systèmes d’information", indique le président de la province des Îles, Jacques Lalié, dans un communiqué daté du 11 décembre. Les équipes travaillent afin de garantir "un retour à la normale aussi rapidement que possible".

La cellule cyber de la gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter de retracer l’origine de l’attaque et trouver ses auteurs. "Nous comprenons pleinement la gravité de cette cyberattaque et reconnaissons les perturbations qu’elle a engendrées au sein de nos organisations administratives internes. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir ces services et atténuer les conséquences sur nos activités quotidiennes", assure la province.