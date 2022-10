Cyclisme: Tadej Pogacar remporte son deuxième Tour de Lombardie

Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Enric Mas, le seul qui lui a tenu tête, au bout des 253 kilomètres et plus de six heures de course sous un soleil éclatant entre Bergame et Côme.

Un autre Espagnol, Mikel Landa, a terminé troisième. Le vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard n'a jamais réussi à peser sur une course qui a basculé sur une attaque de Pogacar dans le Civiglio à vingt kilomètres de l'arrivée, après un gros travail de son équipe UAE.

Mas a été le seul à pouvoir le suivre mais l'Espagnol de la Movistar, qui est tout sauf un sprinteur, n'avait aucune chance dans cet exercice face à la puissance de Pogacar. Il devient le premier coureur de l'histoire à gagner deux fois la classique des feuilles mortes lors de ses deux premières participations.

"Répéter le succès, c'est fantastique. Tout s'est passé comme je l'avais imaginé. Je voulais attaquer dans le Civiglio. Mas a été au même niveau dans les ascensions donc on a collaboré jusqu'à l'arrivée. Je savais que j'aurais de bonnes jambes aujourd'hui", a réagi le Slovène.

A 24 ans, c'est déjà le troisième "Monument", l'une des cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier cycliste, pour "Pogi" qui s'était également imposé sur Liège-Bastogne-Liège l'an dernier.

Il boucle la saison avec seize victoires, plus qu'aucun autre coureur et une de plus que le Belge Remco Evenepoel, absent samedi parce qu'il se mariait.

La journée a aussi été marquée par les adieux au peloton de deux géants, Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, qui ont disputé, à respectivement 42 et 37 ans, la dernière course de leur carrière.

Si Nibali a explosé dès le pied du Civiglio, Valverde a fini à une belle sixième place. Rudy Mollard termine premier Français à la huitième place, juste devant Romain Bardet.