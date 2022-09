Elections en Suède: léger avantage à la gauche, l'extrême droite au plus haut (sorties des urnes)

Selon ces sondages, qui ne sont pas basés sur des résultats partiels attendus plus tard dans la soirée, le camp de la gauche mené par la Première ministre sociale-démocrate Magdalena Andersson obtiendrait un total compris entre 49,8% et 50,6%, contre 48,0% à 49,2% pour le total droite/extrême droite.

L'extrême droite des Démocrates de Suède (SD) atteindrait un plus haut historique compris entre 20,5% et 21,3%, selon ces deux sondages réalisés pour les télévisions suédoises SVT et TV4.