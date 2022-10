Etats-Unis: des salariés d'Amazon votent contre l'arrivée d'un syndicat dans leur entrepôt

Selon un décompte retransmis en ligne, 406 employés de l'entrepôt appelé ALB1 et situé au sud d'Albany, la capitale de l'Etat de New York, ont voté "non" à la question de savoir s'ils voulaient être représentés par ALU, contre 206 ayant voté "oui". Le taux de participation s'est élevé à 68%.