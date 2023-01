"Je suis toujours chargé de l'enquête et je ne me dessaisirai pas de ce dossier. Le procureur n'a pas la prérogative de me poursuivre", a affirmé Tarek Bitar. Ce juge indépendant avait décidé lundi de reprendre l'enquête suspendue pendant 13 mois en raison d'énormes pressions politiques.