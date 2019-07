Bercy inflige à E.Leclerc une amende record de 117 M EUR

Depuis un an, Bercy réclamait plus de 100 millions d'euros (12 milliards de francs) à E.Leclerc : le ministère a augmenté la mise dimanche en exigeant une nouvelle amende sans précédent pour le secteur. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, et sa secrétaire d’Etat, Agnès Pannier-Runacher, ont assigné Leclerc pour lui réclamer une amende de 117,3 millions (14 milliards de francs). Principale entité visée, la centrale belge d’achat de Leclerc, Eurelec, que Bercy accuse de « pratiques commerciales abusives […] pour contourner la loi française et imposer des baisses de tarifs très importantes, sans aucune contrepartie, à certains de ses fournisseurs ».