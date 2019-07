Delevoye rend sa copie sur le futur système

Retraites. Après 18 mois de concertation, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, dévoilait hier ses préconisations pour le futur « système universel » promis par Emmanuel Macron, l’occasion de répondre aux interrogations autour de l’âge de départ, remis au centre des débats par l’exécutif.

En présence de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, M. Delevoye a reçu dès 8 h 30 les syndicats et le patronat, consultés depuis plus d’un an sur le futur système censé remplacer les 42 régimes existants. Puis il devait rejoindre Matignon à 11 h 30 pour remettre son rapport au Premier ministre, avant de revenir au ministère des Solidarités pour un point presse. On en connaît déjà les grands axes : « plus juste et plus lisible, le futur système universel à points restera public et par répartition, un euro cotisé devant donner les mêmes droits à tous, avec un âge légal de départ maintenu à 62 ans. »