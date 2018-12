Jour de chaos dans les beaux quartiers

Véhicules et restaurants incendiés, magasins pillés, policiers attaqués : samedi, la mobilisation des gilets jaunes a donné lieu à un rare déferlement de violence dans plusieurs quartiers huppés de la capitale, plusieurs heures durant.Les autorités ont fait état de 110 blessés, dont 17 parmi les forces de l’ordre. Au total, près de 190 départs de feu ont été traités par les sapeurs-pompiers pendant la journée et six immeubles ont été incendiés.