La fin de la canicule attendue ce week-end

Météo. Les températures devaient atteindre leur maximum hier dans le Nord et la région parisienne, avec de probables records à plus de 40 °C, mais le rafraîchissement est promis à partir de ce vendredi.

L’ensemble des départements des Hauts-de-France et de l’Ile-de-France, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loiret, l’Yonne, la Marne et l’Aube sont passés hier en rouge canicule. Cette alerte rouge, le plus haut niveau, qui implique une « alerte sanitaire » pour tous les citoyens, avait été utilisée pour la première fois en juin dans quatre départements du sud. Le mercure devait dépasser les 40 °C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43 °C localement. Les autorités recommandaient d’éviter les grands trajets en voiture.

La SNCF avait invité ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus hier. La circulation ferroviaire a été notamment perturbée après qu’une caténaire est tombée en Belgique et par l’incendie d'un poste à Noisy-le-Sec qui a bloqué la gare de l'Est à Paris. Le trafic était revenu à la normale hier soir.