La folie de l’Interceltique déferle sur Lorient

Bretagne. « Au bout du chemin, la joie et la chaleur des Celtes du sud » : la Galice est l’invitée d’honneur de la 49e édition du Festival Interceltique de Lorient (FIL), qui s’est ouvert hier pour dix jours et dix nuits de fête avec plus de 4 500 artistes.

La programmation s’annonce riche et variée pour plus de 700 000 festivaliers attendus le long des quais, en plein cœur du port breton : 200 concerts et spectacles sur 12 scènes, 12 créations, des défilés, rencontres littéraires, conférences, événements sportifs, dégustations gastronomiques, expositions d’art contemporain ou d’artisanat… Nombre de manifestations sont gratuites, à commencer par l’une des plus prisées du public, la « grande parade des nations celtes », dimanche matin, pour un spectacle haut en couleur qui verra défiler quelque 3 500 musiciens et danseurs en costumes traditionnels des différentes nations celtes. Un défilé ouvert par le renommé bagad de Lann Bihoué, ambassadeur de la Marine nationale et unique bagad professionnel.