La très belle commande d’Air France à Airbus

Le groupe franco-néerlandais Air France-KLM a annoncé mardi qu’il passait une commande ferme de 60 exemplaires du dernier venu dans la famille des monocouloirs d’Airbus, représentant un prix catalogue de près de 5,5 milliards de dollars. Il a également pris une option pour 30 avions supplémentaires ainsi que 30 droits d’acquisition, des options sans date d’achat.

Autre décision stratégique, les 10 A380 d’Air France, le très gros porteur qu’Airbus a cessé de produire, ne voleront plus d’ici à 2022.

Moins polluants

Ces décisions « concrétisent l’ambition du groupe de simplifier et d’harmoniser sa flotte, mais aussi d’améliorer sa compétitivité avec des avions plus performants, et dont l’empreinte environnementale est largement réduite », indique Air France-KLM. « Cette évolution est clé pour retrouver une marge opérationnelle aux meilleurs niveaux de l’industrie », a ajouté l’entreprise dirigée par le Canadien Ben Smith depuis septembre. Au sein du groupe Air France-KLM, Air France fait figure de mauvais élève avec un bénéfice opérationnel de 266 millions d’euros l’an dernier, marqué par une grève, contre plus d’un milliard pour KLM. Au premier trimestre 2019, Ben Smith avait cependant noté de « premiers signes d’amélioration ».

Cette commande du dernier venu dans la famille des monocouloirs d’Airbus permettra de remplacer progressivement les A318 et A319 qui composent la flotte court et moyen-courrier d’Air France et dont la moyenne d’âge est de 16 ans et demi. Air France-KLM exploite une flotte de 541 appareils pour ses trois principales marques, Air France, KLM et la low-cost Transavia.

Le programme A220 est le dernier arrivé dans la gamme Airbus et se compose de deux appareils : l’A220-100 et l’A220-300. Il se positionne en dessous de la famille A320, l’appareil à succès d’Airbus sur le moyen-courrier, et propose une capacité de 100 à 150 sièges.

Les bons chiffres d’Airbus

Il est fabriqué à Mirabel au Canada et correspond à l’ancien CSeries du groupe canadien Bombardier, un programme dont Airbus a pris le contrôle en 2017.

« Le choix de ces avions A220-300 s’inscrit dans la volonté d’inscrire notre activité dans une dynamique durable, en réduisant significativement nos émissions de CO2 et nos émissions sonores », selon le groupe. Il a également décidé de sortir de sa flotte les sept A380 restants d’ici à 2022. Car ils consomment 20 à 25 % de carburant de plus par siège que les appareils long-courrier de nouvelle génération.

A noter qu’hier Airbus a annoncé un bénéfice net de 1,197 milliard d’euros au premier semestre 2019, soit plus du double du 1er semestre 2018 (496 millions). Une performance due essentiellement, selon sa direction, à la montée en cadence de la famille des A320. Airbus a livré un total de 389 avions commerciaux au premier semestre contre 303 pendant la même période en 2018.