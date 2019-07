La venue de Greta Thunberg ne fait pas l’unanimité

L’eurodéputé du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé hier « la dictature de l’émotion » et une « nouvelle forme de totalitarisme » avec la venue de l’égérie suédoise de la lutte contre le changement climatique Greta Thunberg à l’Assemblée nationale.

« Cette dictature de l’émotion permanente, qui plus est lorsqu’elle s’appuie sur des enfants, est une nouvelle forme de totalitarisme », a-t-il critiqué sur France 2.

« Utiliser des enfants pour afficher un fatalisme qui consiste à expliquer à toute la jeunesse que le monde est terminé, que le monde va prendre feu et que plus rien n’est possible, et donc il faut arrêter l’école et aller faire la grève, je trouve que ce discours est profondément défaitiste », a-t-il précisé.

Il a aussi dénoncé le double langage de la majorité sur le sujet. « On ne peut pas en même temps faire venir la Jeanne d’Arc du climat, comme certains voudraient la caricaturer, et en même temps faire voter le traité de libre-échange avec le Canada (Ceta) qui va accélérer les flux de super-tankers partout dans le monde et qui va accroître la pollution (lire ci-contre NDLR) ».

Chez Les Républicains, un ton similaire était employé. « Greta Thunberg a été invitée à l’Assemblée nationale pour la séance. Je respecte la liberté de penser… Mais ne comptez pas sur moi pour applaudir une prophétesse en culottes courtes, Prix Nobel de la peur. La planète, oui. Le greenbusiness, non », avait tweeté dimanche Julien Aubert, candidat à la présidence de LR.

En même temps que le vote sur le Ceta

Samedi, Guillaume Larrivé, également dans la course à la présidence des Républicains, avait appelé ses collègues « à boycotter GretaThunberg à l’Assemblée nationale ». « Pour lutter intelligemment contre le réchauffement climatique, nous n’avons pas besoin de gourous apocalyptiques, mais de progrès scientifique et de courage politique », avait-il lancé sur le réseau social.

Auparavant, Valérie Boyer (LR) avait parlé de Greta Thunberg comme d’une « jeune activiste totalement sous emprise ».

Des élus de gauche ont pour leur part fait valoir ces derniers jours qu’il était « incompréhensible » que la majorité vante les mérites de la jeune adolescente et vote au moment même le projet de loi de ratification du traité Ceta de libre-échange entre l’UE et le Canada, nocif selon eux pour l’environnement.

Une députée LREM, Bénédicte Peyrol, a pris ses distances dimanche à l’égard de la visite de la jeune fille. « Pourrait-on mettre autant à l’honneur les scientifiques, les personnes qui agissent depuis des années pour la planète. Utiliser le manichéisme du Bien contre le Mal est bien trop simple pour agir dans un monde complexe », a-t-elle tweeté.

Greta Thunberg était invitée par les 162 députés du collectif transpartisan sur le climat baptisé « Accélérons », à une réunion ouverte à tous les parlementaires. Elle devait assister aussi, à la tribune d’honneur, à la séance des questions au gouvernement.