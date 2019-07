Le blues des prud’hommes face à leur « mort programmée »

«C’est le début de la fin, mais on est combatif », soupire Patrice Huart (CFDT). Cet homme jovial et énergique, ancien conducteur de poids lourds, a exercé pendant 40 ans au conseil de Troyes, une « antichambre de la misère ». Ses pairs, qu’ils soient à Paris, Bobigny, Roubaix, Troyes ou Toulouse, partagent tous ce pessimisme.

A l’origine de cette inquiétude pour ces juridictions paritaires composées de salariés et employeurs, spécialisées dans les litiges autour du contrat de travail : la chute du nombre de recours. Ils sont tombés à 120 000 en 2018, soit 5,5 % de moins qu’en 2017 et deux fois moins qu’il y a 20 ans. « Avec moins de travail, on risque de passer au second plan », craint Alain Colbois (Medef), président du conseil de Troyes.

Les conseillers assurent que les ruptures conventionnelles, créées en 2008, ont commencé à détourner les salariés des prud’hommes.

Mais la baisse s’est accélérée à partir de 2016, avec la loi « croissance et activité » portée par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, dans l’idée notamment de réduire les délais entre les recours et les jugements. Elle a imposé une nouvelle procédure de saisine, avec un formulaire de sept pages (contre une auparavant), présentation des motifs et obligation de verser en plusieurs exemplaires les pièces justificatives.

« Une fois qu’on leur a donné le formulaire, beaucoup de salariés ne reviennent pas car ça leur paraît trop compliqué », témoigne Michel Demoule (CGT), directeur de greffe à Roubaix.

Fusion en 2020

Et le barème plafonnant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « décourage encore plus », déclarent en chœur les conseillers (lire ci-contre).

Ils critiquent aussi la réduction du délai de prescription, prévue par les « ordonnances Macron », de même que la suppression du suffrage universel par les salariés - le dernier scrutin a eu lieu en 2008 -, au profit d’une désignation par les syndicats, qui a enlevé de la « légitimité », selon eux.

Mais c’est un autre dossier, arrivé « subrepticement » fin novembre, qui fait craindre une « disparition programmée » : la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous les deux situés dans une même commune, prévue à partir de 2020. Cette réforme a été votée dans le cadre de la loi de programmation 2019-2022, à travers un amendement de la majorité. Certains anticipent une absorption dans les « pôles sociaux » des tribunaux de grande instance, et donc une perte de « spécificité ».

« Au prochain renouvellement (des conseillers, en 2021), on va intégrer le pôle social, et ce sera la fin des prud’hommes », pense M. Demoule.

Il dénonce les réformes « par petits bouts » de ces dernières années. « En annonçant notre fin de manière frontale, les gouvernements auraient créé un tollé dans l’opinion publique. Mais en organisant notre dysfonctionnement progressivement, ça passe inaperçu. »