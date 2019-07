Le défilé du 14-Juillet à Paris,une mécanique de précision

Préparé depuis six mois, le ballet aérien organisé pour la Fête nationale rassemblera une centaine d’aéronefs dans le ciel parisien, au-dessus d’une des zones urbaines très densément peuplées. « C’est une belle partition qu’il faut jouer le plus précisément possible. Tout l’enjeu est de respecter un timing ultra-précis, à plus ou moins trois secondes », explique le capitaine Bertrand, qui participera au défilé aux commandes d’un avion ravitailleur Phénix, nouveau venu dans la flotte militaire française.

Quelques heures avant ce vol de reconnaissance, les pilotes ont été longuement briefés sur les procédures à respecter. « Le défilé au-dessus de Paris, ce n’est pas anodin », fait valoir le lieutenant-colonel Aurélien, coordinateur du défilé aérien.

Erreur de fumigène

« Aujourd’hui, on fait voler les pilotes pour qu’ils reconnaissent à petite vitesse la topographie de Paris, les points particuliers de passage et les petites difficultés qu’ils pourraient rencontrer. Nos systèmes de navigation sont de plus en plus précis, mais le jour J, ce qui est vraiment important, c’est le repère visuel pour bien s’aligner sur les Champs-Elysées, ça se fait quasiment au mètre près. Le moindre écart se voit relativement bien du sol », souligne-t-il. Pas question d’être pris en défaut devant le chef des armées, Emmanuel Macron, qui assistera au spectacle depuis la tribune présidentielle, place de la Concorde. L’an dernier, une erreur de fumigène avait jeté un petit froid dans les rangs de l’armée de l’air.

Avant le défilé à pied, les neuf Alphajets de la Patrouille de France ouvriront le bal en dessinant dans le ciel une traînée bleu-blanc-rouge, précédant le passage de 67 avions. Une quarantaine d’hélicoptères clôtureront ensuite le défilé. Parmi les dizaines d’appareils, plusieurs aéronefs allemands, belges, espagnols et britanniques, invités pour célébrer la coopération militaire européenne.

Cette année, deux appareils défileront pour la première fois : le PC-21, nouvel avion de formation de l’armée de l’air, et le Transall C160 Gabriel, consacré au renseignement.

Regroupés en plusieurs tableaux - dissuasion nucléaire, opérations Chammal (Levant) et Barkhane (Sahel), aéronavale, police du ciel… - les dizaines d’appareils survoleront la capitale pendant un quart d’heure environ, distants de seulement 5 à 10 mètres les uns des autres, et à des allures différentes - 550 km/h pour les avions à réaction, 330 km/h pour les transporteurs, 180 km/h pour les hélicoptères. Le tout trois cents mètres au-dessus des immeubles parisiens. En cas de panne, des terrains de déroutement sont prévus à proximité.

Une part d’inconnu

« Il y a une certaine excitation à voler au-dessus de Paris, c’est complètement interdit en temps normal. On n’est jamais amenés à survoler la capitale en basse altitude sauf pour le 14 juillet, donc il y a une petite part d’inconnu », s’enthousiasme le lieutenant-colonel Guillaume, navigateur sur Rafale, « fier » de prendre part pour la première fois au défilé.

P Le défilé sera placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne, un des grands chevaux de bataille d’Emmanuel Macron. Face au Brexit et au relâchement des liens transatlantiques sous l’ère Trump, Emmanuel Macron a fait de l’Europe de la défense l’un de ses thèmes de prédilection, jugeant crucial pour le Vieux Continent d’accroître son autonomie stratégique, en complément de l’Otan. La chancelière allemande Angela Merkel, la Première ministre britannique Theresa May et plusieurs autres chefs d’Etat et de gouvernement européens assisteront au défilé militaire auquel prendront part leurs armées, partenaires des armées françaises. Les neuf pays participant aux côtés de la France à l’Initiative européenne d’intervention (IEI) - née il y a un an sous l’impulsion du président Macron, avec pour objectif de développer une « culture stratégique partagée » - seront représentés au sein du défilé : Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Estonie, Espagne, Portugal et Finlande. Le défilé à pied s’ouvrira sur leurs emblèmes. La brigade franco-allemande (BFA), qui fête cette année ses trente ans d’existence, défilera également à pied cette année.