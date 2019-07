Macron et le président comorien en désaccord

MAyotte. La question de l’appartenance de Mayotte reste un point de « désaccord » entre la France et l’Union des Comores, a reconnu lundi Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse avec son homologue comorien Azali Assoumani.

Le président de la République a rencontré M. Assoumani dans le cadre de la signature d’un accord-cadre entre les deux pays prévoyant, entre autres, 150 millions d’euros sur trois ans au profit des Comores. Ces aides publiques françaises visent à renforcer le développement de la formation, de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. En 2018, l’Union des Comores dont Azali Assoumani était déjà le président, avait déclenché une crise diplomatique avec Paris, en refusant de réadmettre sur son sol ses propres ressortissants expulsés de Mayotte et ce, durant plus de neuf mois. 400 000 Franco- comoriens vivent en France et Mayotte accueille 48 % d’étrangers parmi lesquels une majorité de Comoriens. Elle subit une forte pression migratoire des îles voisines.